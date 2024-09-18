شبانة: الأهلي والزمالك وافقا على نظام استثنائي للدوري بشرط واحد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي والزمالك وافقا على تطبيق نظام استثنائي لبطولة الدوري في الموسم المقبل بشرط عدم تأثر الإيرادات من الرعاة والبث التليفزيوني.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل الأندية حاليا في العالم تبحث عن المداخيل المالية، ودوري أبطال أوروبا أصبح يلعب بنظام جديد في ظل البحث عن زيادة المباريات من أجل المزيد من الأموال".

وأضاف: "هناك أندية تطالب بأن يكون الدوري بنظامه الطبيعي من أجل عدم التأثر ماليا، خصوصا أن كل فريق ينفق ملايين على التعاقدات والرواتب وغيرها".

وأشار إلى أن الاجتماع الذي سيقام غدا الأربعاء سوف يتم حسم ملف نظام بطولة الدوري في الموسم الجديد.