محامي رمضان صبحي: جاهزون للاستئناف ضد المنظمة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أنه تلقى مخاطبة من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن استئناف المنظمة الدولية للمنشطات على قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية على قرار رفع الايقاف.

وقال زهران عبر بوكس تو بوكس: "كنا نتوقع الاستئناف من جانب أحد الأطراف ضد قرار لجنة الاستماع، وقمنا بتجهيز كافة الأمور القانونية لمواجهة ذلك، وهو استكمال لإجراءات التقاضي سواء ضد المنظمة المصرية أو الدولية".

وأضاف: "القرار الذي كان صادرًا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لمدة 4 سنوات، ومنحت اللاعب أحقية الطعن على القرار باللجوء إلى لجنة الاستماع وهو ما حدث بالفعل، وتم رفع الايقاف بالفعل".

وواصل: "اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين الفصل النهائي من جانب المحكمة الدولية (كاس)، والفصل في الدعوى سوف يأخذ بعض الوقت، ولكن جاهزين بمستندات أمام المحكمة".

وزاد: "نحن ندافع عن الحكم الصادر لصالح رمضان صبحي، لأن الطعن من جانب المنظمة الدولية على "البراءة" وسوف نستند إليه وللحيثيات الصادرة من جانب لجنة الاستماع لصالح اللاعب".

وأكمل: "بالتأكيد، شكليًا الطعن ضد رمضان صبحي والمنظمة المصرية، لكن في الواقع المستأنف ضده هو اللاعب، ولا يحدث تعاون مطلقا مع المنظمة المصرية في الأمور القضائية أمام (الكاس)".

وأشار إلى أنه حاليًا يتم دراسة القضايا المماثلة، وننتظر تقديم المنظمة الدولية للمذكرة لاستيضاح أسباب الطعن ضد براءة رمضان صبحي.

وأكد: "المحكمة الرياضية لابد أولا أن تقبل الطعن وتعلن الغاء الحكم الصادر لمصلحة رمضان صبحي، ومن ثم بدء إجراءات التقاضي للفصل في الموضوع".

وتابع: "حصلنا على مبلغ 60 ألف دولار من الأهلي في إجراءات التقاضي بشأن عبدالله السعيد، وهناك مبلغ بسيط متبقى 3 الاف دولار يتم تسويته مع الفيفا حاليا وهو قيمة فارق العملة بين الفرانك السويسري والدولار".

وأتم: "ليس لي علاقة مطلقا بعمل شقيقي محمد فضل ولا هو له علاقة بالعمل القانوني الخاص بي، لست محامي رياضي في الأساس، وسبق وتعرضنا لهجوم كبير على السوشيال ميديا.. وأنا أهلاوي في الأساس ولكن الأمر يرتبط بعملي في المحاماة، ولا يوجد أي مشكلة مطلقا مع النادي الأهلي".