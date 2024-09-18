فرج عامر: الإدارة الفنية لسموحة ترفض تطبيق نظام جديد للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه بشكل شخصي يوافق على إقامة نظام استثنائي لصالح كرة القدم المصرية في بطولة الدوري، لكن الإدارة الفنية داخل النادي ترفض ذلك في ظل عدم وجود تكافؤ فرص.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد أن يكون الدور الأول على ملاعب محايدة، لأنه لن يتم مواجهة نفس الفرق في الدور الثاني، وسيكون الاهتمام الاعلامي للأندية العشرة التي تتنافس على لقب الدوري".

وأضاف: "لماذا لا يتم أولًا وضع النظام العادي لبطولة الدوري ونرى متى سينتهي أولا، ولكن أنا بشخصيًا أوافق على بطولة الدوري الاستثنائي، ولكن الادارة الفنية للكرة في سموحة ترفض، وأنا ضد التربيطات تماما، وكل الاتصالات مع باقي الأندية لأنهم يرغبون في إقامة بطولة الدوري بالشكل الطبيعي".

وواصل: "بعض الأندية ترى أنه الأفضل اقامة الدوري بنظامه العادي، والأندية لن تتفق على الاتحاد او الرابطة أو ضد المصلحة العامة، والجميع له بعض الملاحظات منها الملاعب المحايدة للمباريات في الدور الأول، بالإضافة إلى ان الاضواء ستركز على فرق المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري وهو ما يشبه الفارق بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين".