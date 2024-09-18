شقيق ضحية فتوح: خوض اللاعب التدريبات مستفز ولا نقبل بالصلح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الشوبكي شقيق السيد الشوبكي ضحية أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، لم يحضر لتقديم العزاء حتى الآن، وتم تقديم الواجب مع كل من حضر للعزاء.

وتابع الشوبكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أطالب الناس بالرحمة، فتوح اصطدم مع أمين شرطة من مكانه مش و هو بيعدي الطريق مثلما تم إشاعة الأحاديث ونملك فيديوهات وإثباتات".

وأضاف: "خوض فتوح التدريبات أمر استفزازي، ولا أعرف المحامي الخاص باللاعب، ولم يتم مناقشات بينا و بين الزمالك و اللاعب على الحصول على ديه ولا نقبل بأي صلح ولم نعرض أي طلبات".

واستطرد: "بيتنا مفتوح لكل الناس و لكن دون التدخل في تفاصيل، وأحمد سالم اعتذر لنا عن تصريحاته، ولا أعرف امير مرتضي منصور حتى نتواصل معه".

واختتم: "معرفش مرتضى منصور غير اسمًا ولا علاقة لي بكرة القدم، وتصريحاته متناقضة، خاصةً أنه أكد من قبل، أن فتوح يتناول المخدرات، وبعد كده دافع عن اللاعب، القضاء المصري قضاء عادل وأثق أنهم سيأتوا بالحق، والمقربين من اللاعب استفزونا في المحكمة بتصرفاتهم التي كانت غريبة بعد إخلاء سبيله".