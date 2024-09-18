الامارات | شباب الأهلي يطلب بداية مثالية أمام «بطل الأردن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض «شباب الأهلي» مواجهة مهمة مع «الحسين إربد» الأردني في الساعة الثامنة مساء على استاد راشد في دبي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن «دوري أبطال آسيا 2»، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى تحقيق بداية مثالية بحصد النقاط الثلاث.

ويدخل «شباب الأهلي» اللقاء بهدف المنافسة على لقب النسخة الأولى من البطولة المستحدثة التي تقام للمرة الأولى، إذ يُعدُّ وصيف «دوري أبطال آسيا 2015» من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ويشارك «فرسان دبي» في البطولة، بعدما ودع «دوري أبطال آسيا للنخبة» بالخسارة من الغرافة القطري في الدور التمهيدي الثاني بهدف دون رد، بعدما كان قد فاز على سباهان الإيراني (4-1) في الدور التمهيدي الأول.

وحقق «شباب الأهلي» بداية جيدة في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، إذ فاز في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين على كل من البطائح وعجمان بالنتيجة نفسها (2-1)، ليشترك في صدارة لائحة الترتيب مع النصر والشارقة والوحدة برصيد ست نقاط لكل فريق، كما تأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه على عجمان (3-1) في مجموع مباراتي الدور التمهيدي، بينما لم ينجح في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة «دوري أبطال آسيا للنخبة».

في المقابل، يخوض «الحسين إربد» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما بدأ الموسم الجديد بطريقة رائعة، إذ فاز على الجزيرة والرمثا، وتعادل مع الصريح في الدوري الأردني، ليحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ولديه مباراة في الجولة الرابعة مع معان الإثنين المقبل، كما حقق انتصارين في مسابقة درع الاتحاد الأردني على كل من الوحدات وشباب العقبة.

ويشارك «الحسين إربد» في البطولات القارية للمرة الثانية عبر تاريخه، إذ سبق له خوض منافسات كأس الاتحاد الآسيوي 2005، وتأهل إلى ربع النهائي قبل أن يخسر أمام نيو رادينت المالديفي، بينما يخوض «دوري أبطال آسيا 2» بطموحات تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في مشاركاته القارية.