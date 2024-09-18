شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب نارية وحفل غنائى خلال مراسم تتويج الأهلي بدرع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة وشركة المتحدة للتسويق الرياضي، أنه بالتنسيق مع النادي الأهلي قد تقرر تسليم درع بطولة الدوري بشكله الجديد وفي أول نسخة منه بعد الانتهاء من تصنيعه في إنجلترا، وذلك بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي ونادي جورماهيا الكيني المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 2024/09/21، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الرياضي 2024-2025 المراسم ستتم بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وتشمل ألعاب نارية وحفل غنائي كبير بحضور كامل لجماهير النادي الأهلي وسيقوم الجمهور بالاحتفال باستلام الدرع مع اللاعبين والجهاز الفني في أمسية كروية جميلة.



وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة. جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبة في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.