القصة الكاملة لهروب سالي منصور لاعبة الأهلي إلي فريق الشعلة السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات القليلة الماضية، هروب لاعبة فريق السيدات لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد توقيعها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة.

وتفاجئ مسؤول النادي الأهلي بهروب اللاعبة سالي منصور إلي فريق الشعلة السعودي.

أعلن نادي الشعلة أحد أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم النسائية، التعاقد مع سالي منصور صفقة الأهلي الجديدة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعبة في السابع من أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدها مع نادي التقدم السعودي،.

وتغيبت سالي منصور عن تدريبات الأهلي منذ اليوم الأول من التعاقد معها.

وأكد مصدر إن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر أن يتقدم بشكوى في اتحاد الكرة المصري ضد اللاعبة سالي منصور لاعبة فريق الكرة النسائية.

وأوضح المصدر أن شكوى النادي الأهلي ضد سالي منصور بعد انضمامها لنادي الشعلة السعودي رغم توقيعها للعقود مع الأهلي.

واتم المصدر أن النادي الأهلي يسير في الاتجاه القانوني للحفاظ على حقوقه ضد اللاعبة سالي منصور ولن يتنازل عن حقوقه .