موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في بطولة الكونفدرالية والقناة الناقلة

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يواصل فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة الشرطة الكينى في إياب دور الـ"32" ببطولة الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيروبي بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وكانت نتيجة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الأثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبفوز الأول في جولة الإياب، يخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.