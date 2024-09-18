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خالد الغندور: جوميز يرغب فى ضم الجزائرى سفيان فيجولى للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولى نادى الزمالك يرغبون فى ضم الجزائرى سفيان فيجولى، لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف الغندور فى تصريحات تليفزيونية :"  سفيان فيجولي صاحب الـ34 عام بدون نادي بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركي والزمالك تواصل معاه بشكل مباشر".

وواصل:"في رغبة كبيرة من جوميز فى ضم فيجولى ويرى أنه لاعب صاحب خبرة كبيرة  ومن الممكن أن يصل راتبه إلى 700 ألف دولار و اخر راتب ليه في تركيا كان أقل من 450 الف يورو سنويا "

وأكمل:"سفيان الموسم الماضى شارك في 27 مباراة مع فريقه وحتى يناير الماضى كان بينضم لمنتخب الجزائر وشارك في مباراة المنتخب أمام بوروندي وسفيان بيلعب حاليا في مركز 6 وبيلعب كصانع العاب وبيلعب وينج رايت ".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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