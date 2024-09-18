أول رد من محامي رمضان صبحي على قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

رد محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، هاني زهران، على قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بالاستئناف على قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية برفع الإيقاف عن اللاعب.

وقال زهران في تصريحات خاصة "لمصراوي": "نعلم من البداية أن قرار لجنة الاستماع قابل للطعن، والمنظمة المصرية برأت اللاعب وموقفه سليم".

وأوضح: "رمضان مستمر في الملاعب لحين البت نهائيا، وقدمنا ما يعزز موقفنا وسنستأنف على طعن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "ما حدث من استئناف "وادا" علي تبرئة رمضان إجراء طبيعي كنا نتوقعه".

وأتم محامي رمضان: "تم إخطارنا اليوم باستئناف الاتحاد الدولي وتم منحنا مهلة للرد خلال 48 ساعة، وبالفعل قمنا على الفور بتقديم كل ما يفيد وما يقوي موقفنا".

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