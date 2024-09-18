شكرا لقرائتكم خبر عن مانولوفيتش: الأهلي لم يفاوضني لتدريبه وهو الأقرب لحصد السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للهلال الليبي والاتحاد السكندري السابق أنه فخور بالفترة التي قضاها في الدوري المصري ، أقوى الدوريات المصرية، ومصر من أعظم الدول الإفريقية في كرة القدم.

وقال مانولوفيتش في تصريحات لبرنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس: "أي فريق لديه أداء رائع يكون لدي مشروع للعمل معه وأحب مثل هذه البطولات الإفريقية والتي تشهد منافسات قوية".

وعن حقيقة تفاوض الأهلي من قبل لتدريب الفريق الأحمر، أكد: "لم يتحدث إلي أحد بشأن تدريب الأهلي ولم أتلقى أية اتصالات بخصوص هذا الشأن".

شدد على أن مباراة فريقه مع المصري بالكونفدرالية كانت رائعة وشهدت تسجيل 5 أهداف، وغابت عنها الجماهير والاستاد كان خاليا، وبالتأكيد مباراة العودة سيظهر المصري بصورة أقوى وبحضور جماهيري، ولكن سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الصعود إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

وعن توقعه لكأس السوبر المصري، أوضح: "هذه رحلة قوية ولكي أكون منصفا الفرص أبر للأهلي لأنه الفائز بدوري أبطال إفريقيا ولديه مدير فني كبير، وأرى أن فرص الأهلي هي الأكثر بنسبة 70% للأحمر مقابل 30% للأبيض".

وعن أكثر لاعب لفت انتباهه في المصري في مباراة الذهاب بالكونفدرالية، أشار إلى أن لديه لاعبين جيدين ومنهم لاعبين مثل صلاح محسن وميدو جابر ومحمود حمادة، ومصر تذخر باللاعبين الجيدين وستكون المباراة صعبة ولدينا استعدادات قوية حتى نصعد على دور المجموعات الإفريقي.

أضاف: "مروان عطية كان لاعب ناضج وحقق مستويات كبيرة ولديه مهارات وتطور أدائه بصورة مذهلة وأتقدم له مزيدا من النجاح لأنه لاعب متميز وعلى المستوى الشخصي هو لاعب رائع".