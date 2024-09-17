تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب المدرب الايطالي ستيفانو بيولي من تولي القيادة الفنية بشكل رسمي لنادي النصر السعودي، خلفا للبرتغالي المقال لويس كاسترو.

ووفقًا للإعلامي عبد العزيز العصيمي، أصبح المدير الفني الإيطالي سيتفانو بيولي مديرًا فنيًا لنادي النصر السعودي.

ويقود بيولي النصر لمدة موسمين، بعقد اتفق النصر عليه مع المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي.

وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "السيد ستيفانو بيولي أصبح واقع نصراوي الأن وبعقد يمتد لسنتين ونتمنى له ولفريق العمل التوفيق مع النصر. لم أتابعه والبعض يراه مدرب ناجح والبعض لايعجبه أو لا يراه مناسب. سألت أحد المختصين والمدربين الدوليين وأثنى عليه على عمله. بالتوفيق".

وتعرض كاسترو للإقالة بعد أن فشل في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي والسابق.