تعثر انتقال محمد طارق من الزمالك إلى الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور بأن محمد طارق لاعب فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي، كان قريب بشدة من الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بتدعيم الجبهة اليمنى للدراويش.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن محمد طارق كان قد توصل إلى اتفاق مع نادي الإسماعيلي ولكن وفاة إيهاب جلال جمد المفاوضات، حيث ابتعد اللاعب عن حسابات الدروايش مرة أخرى.

وواصل الغندور حديثه بأن محمد طارق لم يقيد من الأساس في قائمة فريق الزمالك الأساسية أو حتى في قائمة الانتظار، مما يعني أنه لاعب حر ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.