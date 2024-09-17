محمد شحاتة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكانت عبارة عن شد خفيف في عضلة السمانة.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب، ليشارك بعدها محمد شحاتة في جميع فقرات المران البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والفنية بشكل طبيعي استعداداً للمواجهة المُقبلة أمام الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية