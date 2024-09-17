شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم محمد أشرف بن شرقي لاعب لافيينا لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو غزل المحلة مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط لافيينا لمدة 4 مواسم، ويعد بن شرقي البالغ من العمر 24 عاماً أحد أفضل المواهب التي لمعت في دوري المحترفين خلال الموسم السابق واستطاع مع فريقه المنافسة على الصعود حتى الرمق الأخير من البطولة.

جاء ذلك في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات وعمر سعد مدير شئون اللاعبيـن .

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود .