شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لمنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء بالأهلى في مباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء المقيدين في القائمة الأفريقية في مباراته أمام جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعدما قطع الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

وفاز الأهلي على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في نيروبي يوم الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32.

و تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الأفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي.