شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الفلسطيني عمر فرج ينتظم فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للفلسطيني عمر فرج بعد إعلان النادي عن انضمامه خلال الأيام الماضية من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.