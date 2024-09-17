"ممنوع التصوير".. تفاصيل الظهور الأول لفتوح داخل نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ظهر أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، داخل مقر الأبيض منذ قليل، من أجل خوض التدريبات لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتم إخلاء سبيل أحمد فتوح أمس على ذمة قضية القتل الخطأ، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، مع تأجيل القضية لشهر أكتوبر.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب تواجد في النادي وسط حراسة أمنية، مع دخوله للملعب بالسيارة "الجولف" لعدم احتكاكه بالأعضاء أو الجماهير والحديث معه حول الحادث.

وأوضح المصدر، أن جهاز الزمالك ومدير الكرة عبدالواحد السيد، رفضا تصوير اللاعب بأي وسيلة مع أي شخص، احتراما لأهل المتوفي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أعلن مشاركة فتوح في التدريبات اليوم، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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