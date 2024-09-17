إياد عسقلاني يُعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن إياد عسقلاني المحترف المصري في صفوف نادي روستوف الروسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر صاحب الـ 19 عاماً عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الثلاثاء:"الحمدلله لله دائمًا وأبدًا إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه قطع في الرباط الصليبي أراكم قريبًا".

وكان المدافع الشاب قد انضم لصفوف روستوف الروسي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الإسماعيلي.

وشارك اللاعب مع فريقه في 3 مباريات بواقع 124 دقيقة لعب بالموسم الجديد 2024/2025، بينما شارك منذ انضمامه في يناير بـ 9 مباريات حتى الآن.

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