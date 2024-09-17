رابطة الأندية تتجه لإقرار دوري من دور واحد دون تأجيلات في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90" على قناة النهار، بأن رابطة الأندية المصرية المحترفة تتجه نحو اتخاذ قرار نهائي بشأن شكل مسابقة الدوري للموسم الجديد، وذلك خلال اجتماعها المقرر يوم الأربعاء المقبل.

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وأوضح هشام في تصريحاته أن الدوري سيقام بنظام دور واحد فقط، بمشاركة 18 فريقًا، على أن تمتد المنافسات على مدار 26 جولة. ولفت إلى أن الأندية العشرة الأولى ستتنافس على لقب البطولة، بينما سيتصارع الفرق الثمانية المتبقية على تفادي الهبوط.

كما أضاف أن الموسم الجديد من الدوري سيبدأ في أواخر شهر أكتوبر وينتهي في مطلع شهر يونيو، مع تقليص مدة المسابقة لمدة شهرين مقارنة بالمواسم السابقة، مؤكدًا أنه سيتم منع تأجيل أي مباريات خلال الموسم.