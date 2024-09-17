شاهد .. أحمد فتوح يصل مقر الزمالك استعدادًا للانتظام في التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - وصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي الأبيض منذ قليل، استعدادًا للانتظام في التدريبات المسائية بناء على طلب من البرتغالي جوميز المدير الفني.





وانتشرت صورة للاعب المطلق سراحه من المحكمة بصفة مؤقتة على ذمة القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ .

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

