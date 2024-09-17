هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالدوري عن الموسم الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، اختيار هدف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في شباك فاركو ، خلال منافسات الدوري الممتاز في موسمه المنقضي ، الأفضل بالبطولة المحلية.





كان الشناوي قد حصل خلال وقت سابق على لقب أفضل حارس مرمى بالدوري عن الموسم ذاته ، ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن ، كذلك كريم فؤاد أفضل ظهير أيسر.

على صعيد آخر، تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.