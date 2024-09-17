تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان القطري أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بويا أسباغي، المدير الفني لفريق الريان القطري، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024-2025.

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وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمى: باو فيكتور.

خط الدفاع: حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، وعبدالعزيز حاتم.

في وسط الميدان: محمود حسن تريزيجيه، روجر جيديس، وجابرييل بيريرا.

أما في خط الهجوم، فيقود الفريق الثلاثي: أندريه أمارو، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.

وتأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الحاسمة من البطولة القارية، حيث يسعى الريان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا السابق.