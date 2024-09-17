شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرفع الحمل البدني للاعبي مودرن سبورت استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رفع الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، الحمل البدني للاعبي الفريق وذلك لزيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين عقب عودتهم من الراحة، حيث يستهدف جهاز مودرن سبورت رفع اللياقة للاعبين في المرحلة الأولى من الإعداد، قبل خوض المباريات الودية والتركيز على النواحي الفنية في المرحلة الثانية.

واستقر الجهاز الفني لمودرن سبورت، على خوض المرحلة الثانية من الإعداد للفريق، في مدينة الإسكندرية، حيث يخوض الفريق معسكراً تتخله عدة مباريات ودية مع فرق من مستويات مختلفة وذلك لتحقيق الاندماج المطلوب بين اللاعبين الجدد والقدامى قبل خوض المباريات الرسمية في الموسم الجديد.

وينتظر نادي مودرن سبورت قرارا من الفيفا، لرفع إيقاف القيد عن النادي، تمهيداً لقيد صفقاته الـ 15 الجديدة فى قائمة الموسم الجديد.

وسدد نادي مودرن سبورت مستحقات الغاني دياوسي تيلور خلال الأسبوع الماضي، وينتظر النادي فقط خطاباً من الفيفا يتم إرساله إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإنهاء أزمة مستحقات اللاعب ورفع القيد لتسجيل اللاعبين الجديد.

وكان الفيفا قرر حرمان مودرن سبورت من قيد صفقاته الجديدة، لعدم التزامه بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه السابق دياويسي تايلور.

وأعلن نادي مودرن سبورت، في وقت سابق، فسخ تعاقده مع الدولي الغاني دياويسي تايلور، مهاجم الفريق، بعدما ظهر بأداء مخيب للآمال في الدوري المصري.