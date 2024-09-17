شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش بطولة العالم للكراسي المتحركة.. حسن مصطفى يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على تكريم أبطال مصر المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية بباريس وذلك على هامش بطولة العالم للكراسي المتحركة.

وحضر التكريم كلا من الدكتور حسن مصطفى وعدد من الشخصيات الدولية الحاضرة لبطولة العالم للكراسي المتحركة بجانب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وحسام نور الدين رئيس اللجنة البارالمبية بالإضافة إلى تواجد نجوم مصر المتوجين بالميداليات البارالمبية وعلى رأسهم محمد المنياوي صاحب الميدالية الذهبية ومنتخب الطائرة جلوس وذلك وسط تشجيع جماهيري كبير من قبل المتواجدين بصالة حسن مصطفى المغطاة المستضيفة للبطولة.

وافتتح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري والدكتور حسام الدين مصطفي ومدام آمال خليفه مدير الاتحاد الدولي بطولة العالم للكراسي المتحركة والمقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة على الطريقة المصرية بجانب الترحيب بكل دولة مشاركة على حدة ..

كما حضر العديد من الشخصيات الدولية سواء من جانب الاتحاد الدولي للعبة أو الدول المشاركة بجانب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد ومجلس إدارته..

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية .