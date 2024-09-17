شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة لـ أحمد فتوح بعد وصوله إلى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لوصول أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مقر النادى بعد أزمته الأخيرة.

ووانهال أعضاء نادى الزمالك على أحمد فتوح فرحاً بعودته إلى نادى الزمالك ولكن رفض مسئولو النادى الأبيض التقاط أي صور مع اللاعب.

ودخل فتوح إلى غرفة ملابس اللاعبين،استعدادا لانطلاق المران الجماعي واستقبله زملائه بالأحضان وبادلهم اللاعب نفس الشعور.

وتواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات،بعد التشاور مع الجهاز المعاون،خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية،لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.