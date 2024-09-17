شكرا لقرائتكم خبر عن بناءً على تصويت الجماهير .. صاروخية إمام عاشور تفوز بهدف موسم 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز هدف إمام عاشور لاعب الأهلي بهدف الأفضل في الموسم المنقضي 2023 – 2024 ، بتصويت الجمهور على موقع رابطة الأندية المحترفة بعد منافسة مع وسام علي مهاجم الأهلي.

توج هدف إمام عاشور في مرمى فاركو بالأفضل في الموسم متفوقا على هدف الفلسطيني وسام أبو علي في مرمى طلائع الجيش.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب