شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع التصوير.. كواليس استقبال أحمد فتوح في أول يوم بالزمالك بعد أزمته والان مع تفاصيل الخبر

شهد وصول أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منذ قليل العديد من الكواليس فور وصوله إلى مقر القلعة البيضاء.

وانهال أعضاء نادى الزمالك على أحمد فتوح فرحاً بعودته إلى نادى الزمالك ولكن رفض مسئولو النادى الأبيض التقاط أي صور مع اللاعب.

ودخل فتوح إلى غرفة ملابس اللاعبين،استعدادا لانطلاق المران الجماعي واستقبله زملائه بالأحضان وبادلهم اللاعب نفس الشعور.

وتواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات،بعد التشاور مع الجهاز المعاون،خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية،لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.