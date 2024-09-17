شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك: متحمس لأكون جزءاً من عائلة الزمالك الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

عبر البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد عن سعادته بتواجده داخل صفوف القلعة البيضاء مؤكداً أنه متحمس لهذه التجربة ولكونه جزءاً من عائلة النادى الأبيض.

ونشر ميشالاك صورة عبر "أستورى إنستجرام" معلقاً عليها:" شكراً لجميع المعجبين الذين اظهروا لى الكثير من الحب في الرسائل الخاصة أقدر ذلك أنا متحمس لأن أكون جزءاً من هذه العائلة الكبيرة".



ميشالاك

وأعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك، لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماع فيس بوك فيديو للاعب داخل ملعب زامورا، مع التعليق عليه :" سريع مثل البرق خطير مثل السهم".

كونراد ميشالاك هو لاعب كرة بولندي الجنسية يجد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى و ألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.