بيولي يقترب من تدريب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عالمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي ستيفانو بيولي يقترب من تولي تدريب نادي النصر السعودي في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نقله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي النصر يجري حاليًا مفاوضات مع بيولي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن.

وأوضح رومانو أن بيولي، المدرب السابق لنادي ميلان الإيطالي، يعد الخيار الأول للنصر في حال اتخاذ قرار بإقالة المدرب الحالي البرتغالي لويس كاسترو.

يُذكر أن بيولي كان قريبًا من تدريب نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النادي اختار التعاقد مع الفرنسي لوران بلان لتولي القيادة الفنية للفريق.

من جهة أخرى، يعاني النصر تحت قيادة كاسترو من نتائج غير مستقرة، حيث حقق الفريق انتصارين فقط من أصل ست مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025. كما عاد الفريق بتعادل من بغداد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين.