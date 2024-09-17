شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بالصفقة الجديدة ميشالاك :" تمت..البولندى المصرى زملكاوى " والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو نادى الزمالك بانضمام البولندى كونراد ميشالاك إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى.

ونشرت صفحة الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعب مرتديا قميص الزمالك مع التعليق عليها: " مرحبا تمت "



ميشالاك

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي، خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك ،وفى خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

