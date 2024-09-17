شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى يشهد أول ظهور لصفقات الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم،الفلسطيني عمر فرج،المغربى محمود بن تايج،البولندى كونراد ميشالاك،السنغالى سيدى ندياى،ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الصفقات الجديدة،في السوبر الأفريقي أمام الأهلى،لتقوية صفوف الفريق،لتشهد المباراة أول ظهور للاعبين الجدد.

فى سياق متصل استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

يضم الطاقم كلا من ، الليبي معتز إبراهيم الشلماني حكما للساحة ويعاونه كلا من عطية محمد مساعد اول والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني والصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

من ناحية أخرى، تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التديبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات،بعد التشاور مع الجهاز المعاون،خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية،لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.