شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بكهربا في مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي علي منح لاعبه محمود كهربا فرصة الظهور في التشكيل الأساسى بمباراة جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمود كهربا بديلا في مباراة جورماهيا الكينى بلقاء الذهاب في نيروبي فيما شارك وسام أبو على مهاجم الفريق أساسياً.

ويرغب كولر في تجهيز جميع لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الافريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.