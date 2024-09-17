لا أعرف سبب إلغاء الهدف".. مدرب جورماهيا يتحدث "لمصراوي" عن خطته للفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق جورماهيا الكيني، ليوناردو نيفيا، عن خطته لمحاولة الفوز على الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المدرب البرازيلي أن بعثة فريق جورماهيا ستصل إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "من الظلم أن نواجه فرق مثل الأهلي والرجاء البيضاوي والوداد وصن داونز ومازيمبي، هذه الأندية يجب أن تنتظر في أدوار آخرى ولا معنى لخوضهم الدور التمهيدي".

وعن خطته في مباراة الأهلي، أوضح: "علينا أن نكون واقعيين فرصنا ضئيلة جدا، لكن يجب أن نحافظ على نفس خطة لقاء الذهاب لمحاولة الفوز بالمباراة والتكيف مع هذا المستوى من كرة القدم".

واختتم المدرب البرازيلي: "لا أعرف سبب إلغاء هدفنا، لكن أخطاؤنا بالتأكيد أضرت بالفريق أكثر من الهدف الملغي، وتلقينا هدفين سهلين، والأهلي فريق قوي لذلك لا يمكنك أن تخطئ ضدهم لأنهم سيكونون قاتلين".

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وجورماهيا انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد في كينيا.

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