رغم إخلاء السبيل .. أحمد فتوح لن ينال ثأره بقرار من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

"السوبر الأفريقي حياة أو موت، بالنسبة لي المباراة ثأر كروي خسرت بطولة أمام الأهلي في السعودية وهي الكأس وأريد الفوز ببطولة أمامهم هناك".. بهذه الكلمات تحدث أحمد فتوح لاعب الزمالك ببرنامج "الكورة مع فايق" قبل أن يتعرض لأزمة دهس مواطن بسيارته.

فتوح تم حبسه يوم 11 أغسطس الماضي على خلفية دهس مواطن بطريق الساحل الشمالي قبل أن تقرر محكمة الدائرة الثانية بجنايات مطروح إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

ولم تمر ساعات حتى أعلن نادي الزمالك انتظام لاعبه أحمد فتوح بالتدريبات الجماعية للفريق التي سيخوضها اليوم الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولكن رغم ذلك لن يستطع اللاعب صاحب الـ 26 عاماً تحقيق رغبته في الثأر من الأهلي؛ إذ قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان إن فتوح غير مُقيد في قائمة مباراة السوبر الأفريقي المقبلة، وبالتالي لن يشارك في اللقاء.

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن فتوح سيتم تجهيزه بالشكل المطلوب وفقا لرؤية الجهاز الفني ولكن بعد عبور هذه الأزمة.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع ثنائي بنشط في مركز الظهير الأيسر ـ مركز أحمد فتوح ـ أحدهما محلي محمد حمدي قادمًا من إنبي على سبيل الإعارة والثاني مغربي وهو محمود بنتايك قادمًا من صفوف سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة كذلك.

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