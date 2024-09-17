سريع مثل البرق.. الزمالك يقدم صفقته الجديدة بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قدم نادي الزمالك، لاعبه الجديد، البولندي كونراد ميشالاك، بشكل رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وتعاقد نادي الزمالك مع كونراد ميشالاك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من نادي أحد السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للاعب داخل ملعب النادي وكتب: "سريع مثل البرق .. خطير مثل السهم".

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