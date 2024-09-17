"هاتفي يرن دائمًا".. موسيماني يكشف عن الخطوة التي يريدها.. وسبب رفضه تدريب نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، عن الخطوة التي يريدها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسيماني لشبكة SABC Sport أنه يرغب أن تكون خطوته التالية تدريب منتخب ولكنه في الوقت ذاته لا يريد أن يغلق فرصه أمام تدريب الأندية.

وقال المدرب الجنوب أفريقي إنه يريد التدريب في بعض الدوريات أيضًا مثل الدوري السعودي أو القطري، مضيفًا:""هاتفي يرن دائما، ولكن في بعض الأحيان لا أعرف هل أدرب فريقًا يُشارك في دوري أبطال أفريقيا أو سيُشارك بكأس العالم للأندية".

وأشار المدرب صاحب الـ 60 عاماً إلى أن عرض تدريب منتخب نيجيريا بنجومه الحاليين مثل صامويل شوكويزي وفيكتور أوسمين عرضًا رائعًا ولا يمكن رفضه ولكنه لم يوافق عليه لعاطفته تجاه بلاده جنوب أفريقيا.

ويقع منتخب نيجيريا بمجموعة واحدة مع منتخب جنوب أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض المدرب الجنوب أفريقي ثلاثة تجار عقب رحيله عن الأهلي مع أندية الأهلي وأبها بالسعودية والوحدة الإماراتي.

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