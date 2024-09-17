الزمالك يعلن موعد انتظام فتوح في التدريبات

أعلن نادي الزمالك موعد انتظام أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول في التدريبات الجماعية، بعدما تم إخلاء سبيله.

وصدم فتوح لاعب الزمالك بسيارته مواطنًا مصريًا يدعى أحمد السيد الشبكى 54 عامًا من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة.

وأصدرت محكمة جنايات مرسى مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، قرارًا بإخلاء سبيل الظهير الأيسر بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك انتظام فتوح الظهير الأيسر، في التدريبات الجماعية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.