أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

فتوح يعرض 10 مليون جنيه على أسرة الضحية للتنازل عن القضية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن آخر تواصل بين المقربين من أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسرة ضحيته، كان منذ أسبوعين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك عرض بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية للتنازل عن القضية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وسوف يتم إجراء محاولات أخرى لإنهاء الأمر".

وأضاف أمير هشام: "فتوح مستاء من تعامل إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الإفريقي وقد يتواجد مع البعثة كنوع من تغيير الأجواء خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة".