معلقي مباراة الهلال والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على الريان القطري في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس عن حسم النقاط الثلاثة في مواجهة اليوم لتقديم نفسه بقوة في مستهل مشوار البطولة للمنافسة بقوة على اللقب المفضل له.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والريان، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS AFC 1 وقناة SSC Extra 1 وقناة الكأس القطرية.

معلقين مباراة الهلال والريام اليوم ..

فهد العتيبي - قناة SSC

عامر الخوذيري - قناة بي إن سبورت

خليل البلوشي - قناة الكأس

عامر عبدالله - قناة أبو ظبي

تشكيل الهلال المتوقع ضد الريان..

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم.

الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

ويكشف التاريخ عن التفوق الكاسح لفريق الهلال أمام الفرق القطرية، حيث سبق أن التقى الزعيم أمام الأندية القطرية في 37 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة، وخسر 7 وتعادل في 10 مواجهات.