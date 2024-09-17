حكم مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.



ويقود الحكم الليبي معتز إبراهيم مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، ويعاونه في التحكيم عطية أمسعد من ليبيا والتونسي خليل الحساني. كما سيكون الصومالي عبد القادر أرتان هو الحكم الرابع في المباراة.

أما بالنسبة لحكام تقنية الفيديو، فسيتواجد الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل بجانب المغربي زكرياء برينسي.



موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك :



ستُقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بعد فوزه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، فيما شارك الأهلي، بعد حصده على لقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الترجي التونسي.

