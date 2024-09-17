شكرا لقرائتكم خبر عن خطير مثل السهم.. الزمالك يعلن عن التعاقد مع البولندى ميشالاك رسميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك، لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماع فيس بوك فيديو للاعب داخل ملعب زامورا، مع التعليق عليه :" سريع مثل البرق خطير مثل السهم" .

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي، خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك ،وفى خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

كان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بنيروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.