شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود لتدريبات الزمالك بفرمان من جوميز وخطة لإعداده نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التديبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات،بعد التشاور مع الجهاز المعاون،خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية،لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد فتوح، خارج قائمة الفريق المقرر مشاركته أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية فى ظل عدم وضوح موقفه من القضية.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.