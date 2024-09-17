شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوفيق يا حبيبى فى اللى جاى..تعليق صلاح على اعتزال مانجا والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد صلاح على كتابة تعليق لـ لاعب الأهلى و الإتحاد السكندرى السابق أحمد نبيل مانجا الذى أعلن إعتزاله كرة القدم بشكل نهاى عبر صفحته على إنستجرام .

و علق صلاح لـ مانجا قائلا : " بالتوفيق يا حبيبى فى اللى جاى .



اعتزال مانجا 2



اعتزال مانجا 1

وشهد عام 2022 توصل مسئولو الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع أحمد نبيل مانجا لاعب وسط الفريق، لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي وتسوية المستحقات المالية بينهما والخروج بشكل مرضٍ.