شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض عروض "أوفا" بسبب ضعف المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادى إنبى كافة العروض التي تلقاها أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق البترولى بسبب ضعف المقابل المادى الذى لا يلبى طموحات النادى في سياسته التي يعتمد عليها في الاستفادة من بيع النجوم وتسويقهم بأعلى مقابل مادى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى أحمد أمين "أوفا"،باستمراره مع الفريق البترولى في الموسم الجديد،وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين، الذى أكد أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق وتواجده في الموسم الجديد يعد إضافة كبيرة للفريق.

كان مسئولو إنبى أنهوا إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأكد مصدر لليوم السابع أن نادى إنبى حصل على 3 ملايين جنيه قيمة إعارة محمد حمدى لمدة موسم، مع جود العديد من الامتيازات فى عقد إعارة اللاعب إلى النادى الأبيض، وعلى رأسها يحصل النادى البترولى على 300 ألف جنيه مع تخطى الزمالك كل دور بالكونفدرالية.

كما يحصل نادى إنبي على مليون جنيه فى حال فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، وتم وضع بند أولوية الشراء فى العقد، وليس أحقية الشراء، بمعنى أن نادى إنبى من حقه بيع اللاعب، فى حال وصول عرض مناسب له ولكن يتم العرض على نادى الزمالك كأولوية.