شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات الإياب للأندية المصرية فى دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يمثل مصر 4 أندية فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وهي "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - المصري"، وشهدت نتائجها تفاوتا كبيرا فى مباريات دور الـ32 من البطولتين.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

وعلى نفس الوتيرة، حقق الزمالك فوزاً على الشرطة الكينى فى نيروبى بهدف دون رد حمل توقيع عبد الله السعيد، وتعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى في رواندا، بهدف لكل فريق، في أولي مباريات السماوي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

بينما خسر المصري البورسعيدي على يد الهلال الليبي، خارج الديار، في المباراة التي انتهت بتفوق الأخير بنتيجة 3 - 2 في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

موعد مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى دوري الابطال الافريقى

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندى في دوري ابطال افريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب ، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تأهل المصري البورسعيدي إلى هذا الدور مباشرة، بينما تأهل الفريق الليبي بعد تجاوزه الدور التمهيدي الأول على حساب فريق كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-4.في مجموع اللقاءين.