شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعالج الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص مع اللاعبين قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة الشرطة الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستشهد الجلسة منح المدير الفنى بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى التدريب، وكذلك شرح برنامج تدريب اليوم وفى مقدمتها الأخطاء الدفاعية التى وقعت من لاعبى الفريق ومنحت بعض الفرص للفريق المنافس حتى يتم تجنبها قبل مباراة العودة التى تعتبرالبروفة الأخيرة للزمالك قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري.

كما يركز جوميز في حديثه مع اللاعبين قبل مران اليوم على كيفية استثمار الفرص التى تلوح للاعبين حتى لا يتكرر سيناريو إهدار الفرص في المباريات المقبلة قبل بدء موسم مزدحم بالمباريات بالنسبة لفريق الزمالك.

ومن المقرر أن يطلب جوميز من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال الفرص التى تتاح لهم خلال المباراة للتأهل الى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد.