شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا يقترب من الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال أحمد كالوشا مدافع فريق إنبى فى دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك لتدعيم خط الدفاع الأبيض، بعد فشل ضم محمد إسماعيل مدافع زد بسبب تمسك ناديه باستمراره مع زد ورفض رحيله لنادى الزمالك.

ويتبقى الاتفاق على المقابل المادى للصفقة، والذى يعد نقطة الخلاف بين الطرفين، وحال موافقة الأبيض على الطلبات المالية لإنبى سينتقل كالوشا إلى ميت عقبة وينضم لقائمة اللاعبين الجدد.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، وهم محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.