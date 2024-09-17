شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق لمواجهة سهلة أمام جورماهيا الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

كان الأهلي قد حقق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في العاصمة الكينية نيروبي بالفوز بثلاثية نظيفة أحرزها رامي ربيعة وبيرسي تاو "هدفين".

يحتاج الأهلي في مباراة العودة للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين حتي يضمن الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي الاستعداد للقاء جورماهيا الكيني أمس الاثنين بخوض مرانه الأول عقب عودة الفريق من كينيا في ساعة مبكرة من صباح أمس على أن يحصل الفريق على راحة اليوم الثلاثاء ويعود للتدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الإياب.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري الأبطال

تقام مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 7:00 من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

يسعي الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمنح بعض اللاعبين الفرصة كاملة في هذه المواجهة بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويعتبر الجهاز الفني مباراة الأهلي أمام جورماهيا بروفة أخيرة لتجربة بعض اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري والتي ستقام بملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية.