شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الخميس لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية وخليفة بيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا، الخميس المقبل، لدعوة رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد الانتخابات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذى استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 – 2025.

ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع غدا الأربعاء؛ لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد، ويقام الاجتماع بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق فى المقدمة على لقب الدورى، بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثانى إقامة الدورى بالنظام العادى من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاثة على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يناقش اتحاد الكرة فى الاجتماع خليفة فيتور بيريرا فى لجنة الحكام، ويفاضل اتحاد الكرة بين أكثر من اسم أبرزهم محمد فاروق وووجيه أحمد.